Pays-Bas - Algérie : les compositions officielles

Ce mercredi, place à un match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026 intéressant entre les Pays-Bas et l’Algérie. À domicile, les Oranjes s’organisent dans un 4-3-3 avec Bart Verbruggen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mats Wieffer, Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven en défense. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders composent l’entrejeu. En pointe, Donyell Malen est accompagné par Crysencio Summerville et Cody Gakpo.

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De leur côté, les Verts s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Luca Zidane dans les cages derrière Achraf Abada, Zineddine Belaïd, Aïssa Mandi et Rayan Aït-Nouri. Le milieu de terrain est assuré par Ramiz Zerrouki et Nabil Betaleb. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Mohamed Amoura.

Les compositions

Pays-Bas :

Algérie :