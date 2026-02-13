Le PSG dément des frictions internes

Il y a des défaites qui font plus de bruit que d’autres et celle du Paris Saint-Germain, dominé (3-1) par le Stade Rennais ce vendredi soir, au Roahzon Park, semble en être une. Dès le coup de sifflet final, Ousmane Dembélé, vraisemblablement furieux de la contre-performance collective, semblait pointer du doigt certains membres de l’équipe : «On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même (…) Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller».

Une sortie rapidement reprise de volée par Luis Enrique en conférence de presse : «Le responsable de l’équipe, c’est moi. Et je ne permettrai jamais à un joueur de penser qu’il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président. Ces déclarations ne valent rien. Elles viennent de la frustration vis-à-vis du match qui vient de se terminer». Et il n’en fallait pas moins pour que les réseaux sociaux et les observateurs ne s’emparent de ces déclarations. Néanmoins, contacté par nos soins, le PSG dément toute friction en interne et assure que certains propos d’Ousmane Dembélé et de Luis Enrique ont été mal interprétés ou mal compris. Quelques heures après le revers, le PSG considère cet épisode comme un non-problème qui sera rapidement tué dans l’œuf ensemble. Malgré la frustration évidente de la défaite, le moral reste toujours au beau fixe, tout comme la vie de groupe. De quoi rapidement faire oublier ces bisbilles.