LOSC - OL : les compositions sont là

Pour l’ouverture de la 27ème journée de Ligue 1, le LOSC reçoit l’Olympique Lyonnais au stade Pierre Mauroy ce vendredi soir (live commenté à suivre en direct sur FM). Le LOSC doit poursuivre sa dynamique des dernières semaines avec seulement 2 défaites en championnat depuis la reprise post Coupe du Monde. Les Lillois sortent d’un match nul dans le derby du Nord à Lens et ont aussi l’occasion de prendre leur revanche sur l’OL qui les a éliminés aux tirs au but en 1/8èmes de finale de la Coupe de France il y a un mois. Revanche, mais aussi distance à prendre avec le club rhodanien. Les Dogues peuvent prendre 9 points d’avance sur leur adversaire du soir, mais aussi prendre provisoirement la 5ème place à Rennes. Pour cette grosse affiche de la Ligue des Talents, Paulo Fonseca doit se passer de Tiago Djalo, out pour le reste de la saison après une blessure aux ligaments croisés. C’est donc Yoro et Ribeiro qui tiendront la défense centrale. Le trio du milieu, Gomes-André-Gomes est toujours là, entouré de Bamba et Cabella pour alimenter David.

La suite après cette publicité

Derniers espoirs de qualification européenne pour les Lyonnais. Sur une bonne dynamique récente (1 seule défaite sur les 10 derniers matchs), Laurent Blanc et les siens doivent tout donner pour accrocher le top 5 à la fin de la saison. Le coach de l’OL semble petit à petit trouver un onze et une formule gagnante. Seulement 10ème, les victoires sont là, mais le jeu peine à venir, comme les résultats avant tout sur ce dernier tiers de championnat. Anthony Lopes absent, c’est Rémy Riou qui le remplace dans les cages avec le duo Lukeba-Lovren devant lui. Tolisso, Lepenant et Caqueret seront au milieu derrière les jeunes Cherki et Barcola qui accompagneront Sarr.

À lire

Loin de l’OL, Florent Sanchez s’amuse

Les compositions d’équipes :

LOSC : Chevalier - Weah, Yoro, Ribeiro, Gudmundsson - André (cap.), Gomes - Cabella, Gomes, Bamba - David.

OL : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso (cap.), Lepenant - Cherki - Barcola, Sarr.