Passé par le centre de formation de l’OM entre 2018 et 2020, Mehdi Baaloudj devrait rebondir en Ligue 3. Selon nos informations, l’attaquant algérien de 25 ans est proche de rejoindre l’US Orléans, actuel 14e de troisième division. Un championnat qu’il connaît bien pour y avoir performé sous les couleurs de Versailles lors de la saison 2023-2024 (il avait inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 25 matchs).

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Passé par Guingamp, Martigues, Clermont ou encore Rodez au cours de sa carrière, Baaloudj a également été international algérien en U20 et en Espoirs. Il était libre depuis cet été et aura désormais l’occasion d’apporter son expérience à une équipe déjà engagée dans la course au maintien.