AC Milan : Luka Modric explique pourquoi il a prolongé

Luka Modric a levé le voile sur les raisons de sa prolongation avec l’AC Milan. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu croate a expliqué qu’il avait toujours eu l’intention de poursuivre l’aventure, tout en souhaitant attendre avant de s’engager officiellement afin d’évaluer son état physique et sa motivation.

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« J’ai toujours eu l’intention de rester une année de plus. J’aurais pu signer dès décembre, mais je voulais écouter mon corps. J’avais besoin de comprendre si j’avais encore la même rage de vaincre, la même envie, la même passion de continuer à jouer », a confié le Ballon d’Or 2018. Convaincu d’avoir encore les ressources nécessaires et touché par la confiance du club, le Croate assure que le soutien de la direction et des supporters a été déterminant dans sa décision de prolonger l’aventure avec les Rossoneri.