Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps se méfie du Paraguay

Par Aurélien Macedo
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France 3-0 Suède
winamax
1 1.26 N 6.00 2 10.5 bonus 100€

Soirée bleue pour l’équipe de France ce mardi. Opposés à la Suède en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, les Tricolores se sont imposés 3-0 après une nouvelle prestation solide. Ce samedi, la France continuera son parcours en huitième de finale contre le Paraguay. Tombeuse de l’Allemagne, l’Albirroja tentera de faire un nouvel exploit et Didier Deschamps s’est montré prudent au micro de beIN Sport.

La suite après cette publicité

«Je les ai vus, ce n’est pas par hasard. L’Allemagne est une belle équipe, après, il y a cet ADN sud-américain. Ça accroche, c’est dur dans les duels, mais il y a de bons joueurs aussi. On ne se qualifie pas en 1/8e de finale par hasard. On va prendre le temps, observer même si j’ai vu la grande majorité du dernier match contre l’Allemagne. On va prendre le temps, on a deux jours pour savourer et ensuite, on basculera», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Suède

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Suède Flag Suède
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier