Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps se méfie du Paraguay

Soirée bleue pour l’équipe de France ce mardi. Opposés à la Suède en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, les Tricolores se sont imposés 3-0 après une nouvelle prestation solide. Ce samedi, la France continuera son parcours en huitième de finale contre le Paraguay. Tombeuse de l’Allemagne, l’Albirroja tentera de faire un nouvel exploit et Didier Deschamps s’est montré prudent au micro de beIN Sport.

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«Je les ai vus, ce n’est pas par hasard. L’Allemagne est une belle équipe, après, il y a cet ADN sud-américain. Ça accroche, c’est dur dans les duels, mais il y a de bons joueurs aussi. On ne se qualifie pas en 1/8e de finale par hasard. On va prendre le temps, observer même si j’ai vu la grande majorité du dernier match contre l’Allemagne. On va prendre le temps, on a deux jours pour savourer et ensuite, on basculera», a-t-il déclaré.