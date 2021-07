Le PSG prête Alphonse Areola à West Ham

La suite après cette publicité

Prêté au Real Madrid en 2019-2020 et ensuite à Fulham pour l'exercice qui vient de s'achever, Alphonse Areola est allé grapiller du temps de jeu ailleurs dernièrement, la concurrence étant trop forte au Paris Saint-Germain. En 2020-2021, le portier français a enchaîné les matches du côté de Londres, avec 37 apparitions au total mais pour seulement 10 clean-sheets. Les Cottagers ne l'ont donc pas conservé et le gardien de 28 ans était de retour à Paris cet été.

Malheureusement, la concurrence est aujourd'hui encore plus rude qu'auparavant, avec toujours la présence de Keylor Navas, la signature de Gianluigi Donnarumma et la présence d'autres portiers tels que Sergio Rico, Alexandre Letellier ou encore Marcin Bulka pour ne citer qu'eux. Un nouveau départ était donc possible cet été et rapidement, nous vous annoncions en exclusivité que West Ham souhaitait le récupérer.

Prêt avec option d'achat

Avec Lukasz Fabianski (36 ans), Darren Randolph (34 ans) et David Martin (35 ans), les Hammers étaient en effet à la recherche d'un gardien numéro 1 beaucoup plus jeune pour la saison à venir. Le profil d'Alphonse Areola, qui a connu la Premier League la saison passée, était donc parfait. Et après quelques jours de négociations, les parties sont enfin tombées d'accord pour un prêt avec option d'achat.

«West Ham United a finalisé le prêt d'Alphonse Areola, champion du monde 2018, en provenance du Paris Saint-Germain. L'international français de 28 ans rejoint les Irons pour un contrat initial d'une saison, avec la possibilité de rendre le transfert permanent à l'été 2022», explique le club anglais dans son communiqué. Le montant de l'option d'achat n'a bien évidemment pas été dévoilé mais c'est désormais à Alphonse Areola de faire ses preuves sur le terrain pour éventuellement signer définitivement dans un an. Sinon, le Parisien reviendra au PSG, encore.