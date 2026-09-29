Burundi - Algérie : les compositions officielles

Ce mardi, on a le droit à un duel intéressant dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 entre le Burundi et l’Algérie. Les Verts peuvent enchaîner après leur victoire contre la Zambie et conforter leur première place. À domicile, les Hirondelles s’organisent dans un 4-4-2 avec Jonathan Nahimana qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Akbar Muderi, Frédéric Nsabiyumva, Youssouf Ndayishimiye et Christophe Lucio Nduwarugira en défense. Henry Msanga et Élie Eldhino Mokono composent l’entrejeu avec Mossi Nduwumwe et Jean Claude Girumugisha sur les ailes. Devant, Asman Ndikumana est en attaque avec Bienvenue Kanakimana à ses côtés.

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De leur côté, les Fennecs s’articulent dans un 4-3-3 avec Melvin Mastil dans les cages derrière Saâdi Redouani, Achref Abada, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam. Le milieu de terrain est assuré par Farés Chaïbi et Ibrahim Maza avec Himad Abdelli en sentinelle. Devant, Amin Chiakha est soutenu par Mohamed Belloumi et Adil Boulbina.

Les compositions

Burundi :

Algérie :