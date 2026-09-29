Menu Rechercher
Commenter 1
Éliminatoires CAN

Burundi - Algérie : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bensebaini @Maxppp
Burundi 2-1 Algérie

Ce mardi, on a le droit à un duel intéressant dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 entre le Burundi et l’Algérie. Les Verts peuvent enchaîner après leur victoire contre la Zambie et conforter leur première place. À domicile, les Hirondelles s’organisent dans un 4-4-2 avec Jonathan Nahimana qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Akbar Muderi, Frédéric Nsabiyumva, Youssouf Ndayishimiye et Christophe Lucio Nduwarugira en défense. Henry Msanga et Élie Eldhino Mokono composent l’entrejeu avec Mossi Nduwumwe et Jean Claude Girumugisha sur les ailes. Devant, Asman Ndikumana est en attaque avec Bienvenue Kanakimana à ses côtés.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Fennecs s’articulent dans un 4-3-3 avec Melvin Mastil dans les cages derrière Saâdi Redouani, Achref Abada, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam. Le milieu de terrain est assuré par Farés Chaïbi et Ibrahim Maza avec Himad Abdelli en sentinelle. Devant, Amin Chiakha est soutenu par Mohamed Belloumi et Adil Boulbina.

Les compositions

Burundi :

Burundi

4-4-2
Officielle

Algérie :

Algérie

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN
Algérie
Burundi

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Burundi Flag Burundi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier