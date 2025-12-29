OM : belle distinction pour Amir Murillo

Amir Murillo a été honoré ce dimanche lors du gala AF11TPA, l’équivalent panaméen des trophées UNFP français. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille a été désigné meilleur joueur panaméen évoluant à l’étranger en 2025. Une distinction qui récompense son rôle de titulaire indiscutable en sélection nationale et souligne sa préparation pour le Mondial 2026 aux États-Unis.

Il s’agit d’une deuxième consécration consécutive pour l’international de 29 ans, déjà lauréat de ce trophée en 2024. Cette saison, Amir Murillo a pris part à 18 rencontres avec l’OM, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Son influence au sein de son club et de sa sélection n’est plus à prouver.