La LFP nomme un nouveau directeur général pour sa société commerciale

Ben Morel a été nommé directeur général de la Société Commerciale de la Ligue de Football Professionnel par le Conseil de Supervision de cette dernière. Le principal concerné par cette nomination prendra ses fonctions au printemps 2023. Pour rappel, Ben Morel faisait également partie des candidats potentiels au poste de directeur général délégué pour prendre la succession de Jean-Claude Blanc au Paris Saint-Germain après son départ chez Ineos en début de semaine dernière.

«La société commerciale, présidée par Vincent Labrune et dirigée opérationnellement par Ben Morel, incarne la transformation du modèle vers une logique de divertissement, centrée sur le développement de la marque Ligue 1, l’accompagnement des clubs dans la construction de leur propre franchise, l’innovation technologique et le développement de contenus multi-canal. Cette nouvelle impulsion permettra également de renforcer dans une dynamique de partenariat les relations de la Ligue avec les diffuseurs nationaux et internationaux, sponsors et autres partenaires» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué publié par la LFP.

