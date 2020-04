Real Madrid : Dani Ceballos veut revenir mais n'a pas parlé avec Zinedine Zidane

Prêté par le Real Madrid à Arsenal pour la saison 2019-2020, Dani Ceballos (23 ans) connaît une aventure qui pourrait être qualifiée de mi-figue mi-raisin en Angleterre. Étincelant dans un premier temps, le milieu de terrain espagnol a ensuite été freiné par une blessure avant que l'arrivée de Mikel Arteta ne corresponde à un temps de jeu plus réduit pour lui avec les Gunners. Son avenir suscite forcément des interrogations alors qu'il lui reste encore 3 ans de contrat à Madrid.

«J'espère revenir au Real Madrid. Je suis actuellement sous contrat avec Arsenal. J'ai pris le pari de venir ici, c'est un gros défi. Au Real, il est compliqué de jouer avec tous les joueurs qu'il y a. Maintenant, je me concentre sur le fait d'être important pour le club. Je n'ai pas parlé avec Zidane (l'entraîneur du Real Madrid) depuis mon départ. Cela doit déjà être assez compliqué de gérer un vestiaire avec autant de joueurs. Je ne pense pas que Zidane parle avec les joueurs prêtés», a toutefois assuré Dani Ceballos à El Partidazo' de Movistar ce dimanche et dans des propos rapportés par As. La question de son futur reste encore en suspens.