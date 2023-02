OL : Bruno Cheyrou réagit à la colère des supporters

Présent au micro de Prime Video avant le début de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens, Bruno Cheyrou est notamment revenu sur la colère des supporters rhodaniens. Critiquée pour ses choix, la direction lyonnaise était, en effet, au cœur des protestations lors de l’avant-match. Plusieurs slogans ont notamment été affichés sur le parvis du Groupama Stadium demandent les démissions de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, désignés responsables d’un mercato hivernal raté.

«Je pense que la fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre. On se rend compte qu’on subit les résultats et c’est évident qu’on devrait être plus haut et que les supporters sont en droit de manifester», a affirmé de son côté le dirigeant lyonnais avant de justifier les choix effectués lors de la dernière fenêtre hivernale : «avec le mercato on a voulu créer une nouvelle dynamique. On a fait pas mal de mouvements, en entrées et en sorties. Dejan apporte beaucoup d’expérience et d’équilibre». Suffisant pour rassurer les pensionnaires du Groupama Stadium ? Rien est moins sûr…

