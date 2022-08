Séville : Julen Lopetegui veut des renforts

Après la débâcle face à Arsenal lors de l'Emirates Cup (6-0) samedi dernier, Julen Lopetegui veut renforcer son équipe pour la saison qui va démarrer le 6 août prochain à domicile face à Cadix. L'entraîneur basque a vu son équipe se faire torpiller par les Gunners et plus dernièrement, les Andalous ont perdu face à Leicester (1-0). Les départs de Koundé et Diego Carlos se font sentir dans le secteur défensif. Des lacunes persistent également au milieu de terrain.

Même si le directeur sportif, Monchi travaille sur l'urgence défensive avec potentiellement deux arrivées dont celle de Thilo Kehrer, Lopetegui souhaite des recrues pour son équipe. « Il est important que l'effectif soit complet car nous allons en avoir besoin pour une saison longue, exigeante et difficile. Nous avons besoin de la meilleure équipe possible » explique le coach du Séville, dans des propos relayés par Marca.