Équipe de France : la nouvelle prestation XXL de Jérémy Jacquet

Malgré sa domination globale contre l’Italie, l’Équipe de France a concédé le match nul (1-1) contre la Squadra pour le grand retour de Zinédine Zidane au Stade de France. Parmi les nombreux enseignements de cette nouvelle sortie des Bleus, la prestation majuscule de Jérémy Jacquet a encore marqué les esprits. Déjà titulaire contre la Belgique lundi (0-1), le joueur de Liverpool a une nouvelle fois affiché une belle assurance face à l’Italie. Dans le onze aligné par Zinédine Zidane au Stade de France, l’ancien Rennais occupait une place sur le côté droit de la défense centrale aux côtés de Dayot Upamecano.

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Dans un match où les Bleus ont longtemps pris le contrôle du ballon, Jacquet a fait preuve d’une vraie justesse technique. Le défenseur a réussi 79 de ses 80 passes tentées, tout en touchant 90 ballons au cours de la rencontre. Dans les duels (4 gagnés sur 7) et sans ballon, le joueur âgé de 21 ans a également répondu présent. Auteur de trois tacles et de deux récupérations, Jérémy Jacquet n’a pas hésité à évoluer très haut, parfois même dans le camp italien. Une demande dictée par Zidane, comme le défenseur l’a indiqué en après-match : « c’était une consigne du coach, il me demande d’aller chasser très haut et de ne pas regarder derrière moi. J’applique les consignes ».

Une troisième titularisation contre la Belgique ?

Récompensé de la meilleure note côté français de la part de la rédaction FM (7), aux côtés de Michael Olise, Jacquet a ainsi enchaîné une nouvelle prestation XXL, alors qu’il vient tout juste d’être appelé en Bleus. Au-delà des observateurs de l’Équipe de France, la nouvelle performance de l’ancien Rennais a impressionné son propre sélectionneur. « Comment je l’ai trouvé ? Très bon, vaillant. Très bon dans les duels. Bref, il a été très bon. Je l’ai dit quatre fois (rires) », a tout simplement répondu Zinédine Zidane en conférence de presse d’après-match.

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Zinedine Zidane dithyrambique sur Jérémy Jacquet 🇫🇷



« Très, très bon. Vaillant. Il n’a pas eu peur de sortir très loin. Très bon dans les duels. » @footmercato pic.twitter.com/I2XzI7vnNg — Allan Brevi (@breviallan) October 3, 2026

De son côté, Jacquet reste en totale décontraction, sans complexe. « Je suis assez content, je n’ai pas de pression, je joue tout simplement mon football, j’ai été très bien accueilli, ça a aussi joué », a-t-il assuré en zone mixte. Alors qu’il ne reste plus qu’un match à disputer lors de cette trêve internationale, sa titularisation en défense centrale contre la Belgique, lundi soir, ne fait guère de doute. D’autant plus avec l’absence d’Upamecano. Une nouvelle occasion donc pour le natif de Bondy de confirmer ses bons débuts en sélection et de s’imposer définitivement comme l’un des visages de cette nouvelle ère de l’Équipe de France.