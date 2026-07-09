L’OL tient sa cinquième recrue

L’Olympique Lyonnais est sur le point de réaliser un joli coup dans sa stratégie de post-formation. Selon les informations de L’Équipe, le jeune milieu de terrain congolais Cluver Sambi Mbungu va quitter le SM Caen pour signer son premier contrat professionnel avec l’OL. À seulement 17 ans, le joueur a convaincu les dirigeants lyonnais, qui ont réussi à devancer plusieurs clubs français et européens intéressés par son profil. Il devrait passer sa visite médicale dans la semaine avant de s’engager pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.

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Révélé la saison dernière avec la réserve caennaise en National 3, Mbungu a disputé 19 rencontres et inscrit trois buts, confirmant son potentiel au milieu de terrain. Après avoir choisi de ne pas poursuivre son aventure en Normandie, le jeune international congolais a privilégié le projet lyonnais, axé sur le développement des jeunes talents. Cette arrivée s’inscrit dans un mercato déjà actif pour l’OL, qui a également enregistré les signatures de Boudache, Bidstrup, Duranville et Ouédraogo, tous apparus lors du premier match amical de préparation face à Mâcon (victoire 5-2).