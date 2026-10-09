Les réponses désarmantes d’Enzo Maresca sur son avenir à Manchester City

À deux jours du choc de la sixième journée de Premier League face à Liverpool, l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, était forcément très attendu par les médias anglais ce midi en conférence de presse, quelques heures après être sorti du silence la veille sur la chaîne officielle des Skyblues. « Je suis très calme, pour être honnête. Le club a été très clair. Nous avons entièrement confiance. » Un discours que le manager italien de 46 ans a logiquement répété ce vendredi, avec une envie féroce de rester positif face aux relances incessantes des journalistes présents.

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« Je comprends les raisons pour lesquelles la plupart d’entre vous sont ici. Mais la seule chose que je puisse dire, c’est ce que j’ai déjà dit. Un processus est en cours. Pour l’instant, j’ai pleinement confiance en le club. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je fais confiance au club parce que je fais confiance aux gens. C’est la raison pour laquelle j’ai rejoint ce club. (…) J’ai bien sûr discuté avec la direction. Nous lui faisons tous confiance. Le bon moment pour en parler, ce sera lorsque nous aurons gagné cet appel », a-t-il déclaré, avant d’assurer qu’il aurait accepté quoi qu’il arrive de prendre la succession de Pep Guardiola.

«J’ai remporté le Championship avec Leicester»

« La raison pour laquelle j’ai rejoint ce club, c’est que j’ai entièrement confiance, à 100 %, dans le propriétaire, le directeur sportif, le PDG et toute l’organisation. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Un bel exercice médiatique pour Maresca, qui n’a pas été épargné par les questions en tous genres. « Je viens de dire : “j’aimerais parler de cette situation lorsque nous aurons gagné l’appel.” Ça ne sert à rien d’en parler pour l’instant, car je ne dispose pas de beaucoup d’informations. Mais je comprends pourquoi la plupart d’entre vous sont ici : c’est parce que vous voulez entendre quelque chose », a-t-il répondu à un confrère qui souhaitait savoir quelle serait la réaction du coach s’il apprenait que ses dirigeants lui avaient menti. Et quand un autre lui a demandé s’il resterait en poste en cas de relégation, Maresca a une nouvelle fois trouvé la parade.

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« Il n’y a aucun autre club au monde où j’aimerais être. Je suis très heureux et fier d’être ici. Je le dis depuis le premier jour. (…) J’ai remporté le Championship (la 2e division, en 2023/2024, ndlr) avec Leicester, donc si jamais nous nous retrouvons en League One (la 3e division, ndlr), nous verrons bien. Mais nous réfléchissons à quelque chose dont nous ne savons rien. (…) Nous comprenons parfaitement la situation. Les joueurs comprennent. Mais c’est notre devoir, car l’entraîneur et les joueurs sont concentrés sur la victoire. Je pense qu’il est juste pour nous tous de respecter le processus. Au vu de l’ambiance qui règne depuis quelques jours au sein du club, non, je ne suis pas du tout inquiet. C’est agréable. Pour l’instant, nous sommes en tête du championnat. Les joueurs ont de quoi être heureux et enthousiastes. » Une belle leçon de positivité malgré un contexte brûlant.