OM : Valentin Rongier révèle sa relation avec Dimitri Payet

Nouveau capitaine de l’Olympique de Marseille cette saison, Valentin Rongier est devenu la plaque tournante du système d’Igor Tudor. Mais si ce dernier a récupéré le brassard, c’est aussi parce que Dimitri Payet est régulièrement sur le banc de touche. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien joueur du FC Nantes s’est exprimé sur sa relation avec le meneur de jeu de 36 ans.

« Je m’entends très bien avec Dim, ça a facilité les choses. Il est conscient de la situation et je lui tire mon chapeau parce que même s’il est remplaçant, il est toujours avec nous, c’est le vrai capitaine de l’équipe. Je fais passer mes messages quand je suis sur le terrain, je n’hésite pas non plus à le faire quand il est dans le vestiaire parce que dans une équipe, il n’y a pas un seul capitaine. »

