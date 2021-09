Serie A : Venise s'impose à Empoli et remporte sa première victoire de la saison

La Serie A reprenait ses droits ce samedi avec un duel entre les promus. Empoli recevait Venise en ouverture de cette troisième journée du championnat italien. Une équipe d’Empoli qui restait sur une victoire 1-0 sur la pelouse de la Juventus. Venise était toujours à la recherche de ses premiers points après des défaites à Naples (2-0) et face à l’Udinese (3-0). Malgré une possession de balle à l’avantage des Azzurri, ce sont les Vénitiens qui prenaient l’avantage grâce à Henry (0-1, 13e) qui inscrivait le premier but de son équipe depuis le début de la saison.

Empoli continuait de pousser en seconde période, mais allait se faire punir en contre. Rentré en jeu à la place de Vacca (67e), Okereke faisait la différence sur une de ses premières actions. Il héritait du ballon au niveau de la ligne médiane et accélérait en direction du but adverse, après avoir fixé les défenseurs, il crochetait à l’intérieur sur son pied gauche et trompait Vicario d’une frappe croisée (0-2, 68e). Les Azzurri réduisaient le score en toute fin de match à la suite d'un penalty transformé par Bajrami (1-2, 89e), mais les Vénitiens tenaient jusqu'au bout des sept minutes de temps additionnel et remportaient leur première victoire de la saison. Lors de la prochaine journée, Empoli recevra la Sampdoria, alors que Venise accueillera Spezia.

Le classement de la Serie A