Coupe du Monde 2026, Angleterre : Bellingham est très en colère contre Tuchel

Alors que Thomas Tuchel n’avait pas hésité à étriller la prestation de son équipe malgré la qualification de l’Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège (2-1 a.p.), Jude Bellingham a répondu avec une pointe d’ironie aux critiques de son sélectionneur. Auteur d’un doublé décisif, le milieu de terrain du Real Madrid n’a visiblement pas souhaité alimenter la polémique.

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Interrogé sur les propos de Tuchel, Bellingham a balayé le sujet avec un sourire. « Ouais, enfin. Peu importe. Peu importe », a-t-il lancé, avant de défendre ses coéquipiers. « C’est plus difficile sur le terrain. C’est une période éprouvante. Tous les joueurs se donnent à fond. J’adresse donc mes pensées et ma reconnaissance aux joueurs qui ont bien performé sur le terrain» Une réponse pleine de détachement qui contraste avec la colère affichée quelques minutes plus tôt par le sélectionneur des Three Lions.