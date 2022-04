OM : Jorge Sampaoli compare Marseille à l'Argentine

Dans un entretien accordé à son ancien joueur à Séville Samir Nasri pour Canal +, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la ferveur ressentie dans la cité phocéenne depuis son arrivée. Le technicien argentin a notamment comparé l'ambiance marseillaise à son pays natal, l'Argentine et a confié son envie de soulever un trophée avec l'OM.

«Marseille ressemble beaucoup à l'Argentine, à Naples. C'est un endroit avec beaucoup de passion. Quand Marseille m'a appelé, sincèrement je suis venu pour cette ville. Je n'aurai pas quitté un endroit ou je me sentais très bien pour entrainer une autre équipe en France. Je dis toujours au président et au propriétaire qu'avec toute la passion et l'espoir qu'il y a ici, il faut être à la hauteur. Marseille a besoin d'un titre parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. La ville exige ça, elle exige des victoires.»