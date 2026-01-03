Ligue 2 : Troyes s’offre le choc contre le Red Star et creuse l’écart

Choc au sommet de la Ligue 2 pour ce début d’année 2026. Comme au match aller au mois de septembre, l’ESTAC s’est offert le scalp du Red Star grâce au 9e but cette saison (meilleur buteur du championnat) de Tawfik Bentayeb avant la pause (43e). Ce court succès 1-0 suffit au bonheur des troupes de Stéphane Dumont.

En tête de la Ligue 2 après 18 journées, ils possèdent désormais 6 points d’avance sur leurs adversaires du jour. Les Audoniens peuvent nourrir quelques regrets car ils ont eu des situations pour revenir au score. Au lieu de cela, ils ont à la merci de Saint-Etienne et du Mans qui s’affrontent ce soir, et même de Reims, qui jouera à domicile face à Annecy.