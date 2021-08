La terrible tuile Wesley Fofana chamboule le mercato de Leicester

La suite après cette publicité

Il n'y avait d'amical que le nom de la rencontre. Le tacle de Fer Niño sur Wesley Fofana mercredi soir, au cours du match entre Leicester et Villarreal, d'une rare méchanceté, a très probablement mis un terme à la saison du jeune défenseur français, devenu incontournable dès sa première saison avec les Foxes. Fracture du péroné, selon les propres mots du joueur formé à Saint-Étienne, qui avait un peu retrouvé le sourire une fois pris en charge à l'hôpital.

Si c'est un énorme coup dur pour Fofana dans sa progression personnelle, ça l'est également pour Leicester, 5e de Premier League la saison passée, alors que l'exercice 2021-2022 reprendra dans 9 jours (sans compter le Community Shield contre Manchester City prévu ce samedi). Les Foxes doivent se retourner sur le mercato pour compenser la longue absence à venir de Fofana.

Un recrutement d'urgence

Ce n'était pas spécialement prévu dans les plans initiaux, qui se concentraient plutôt sur des éléments offensifs (dont Philippe Coutinho), mais les dirigeants vont établir une liste de cibles potentielles à ce poste, où Jonny Evans reste le taulier, avec Soyüncü qui devra retrouver son niveau de la saison 2019-2020.

Leicester pourra peut-être piocher en Ligue 1, où l'on trouve plusieurs défenseurs sur le marché. On pense ainsi à Duje Caleta-Car du côté de l'OM ou Thilo Kehrer côté PSG. Cependant, les Foxes pourraient privilégier un ou plusieurs prêts, pour ne pas boucher la place à Fofana à son retour sur les terrains. Que l'on espère le plus rapide possible.