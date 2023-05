OL-Manchester United en match de préparation cet été

Cet été, l’OL va s’offrir une affiche de gala pour mieux préparer la prochaine saison. En effet, comme vient de le communiquer le club rhodanien ce mardi, les Gones affronteront Manchester United le 19 juillet prochain. Une rencontre qui se jouera au stade BT Murrayfield d’Édimbourg à 14 heures. Un événement qualifié d’important pour les Red Devils qui disputeront leur premier match en Écosse depuis la phase de poules de la Ligue des champions et une joute face aux Glasgow Rangers en 2010. «Les billets pour le match seront mis en vente ce jeudi 18 mai. Avec un coup d’envoi à 14 heures, BT Murrayfield pourrait bien atteindre sa capacité de 67 000 personnes pour ce match. Le dernier match de football organisé au stade national de rugby - Liverpool contre Naples en 2019 - a attiré 65 442 personnes», ajoute l’OL dans son communiqué.

Une opposition idoine côté lyonnais comme s’est félicité Bruno Cheyrou dans ce même communiqué : «En tant que club, on veut toujours se mesurer aux plus grands et aux meilleurs, et on peut dire que Manchester United figure parmi les plus grands. C’est la première fois que nous jouons contre United depuis 15 ans et ce match sera un élément important de notre préparation d’avant-saison.» Pour rappel, la dernière fois que Lyonnais et Mancuniens s’étaient rencontrés, c’était à l’occasion des huitièmes de finale de Ligue des champions en 2008. L’escouade de Sir Alex Ferguson s’était imposée 2-1 sur les deux matches et avait remporté cette édition.

