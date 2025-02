La renaissance d’Endrick enflamme l’Espagne, la presse italienne allume Thiago Motta

Endrick renaît de ses cendres

En demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Real Madrid est venu à bout de la Sociedad 1-0 à l’aide de son petit «canon» Endrick comme le surnomme Marca. Endrick est un tireur pour AS, qui salue les grandes qualités de buteur du Brésilien. Carlo Ancelotti a tenu à rappeler qu’il n’y avait pas de malaise Endrick, et que ce dernier deviendra sans aucun doute un grand attaquant. L’ex-joueur de Palmeiras porte son total à 6 buts cette saison, dont 4 en Coupe du Roi, faisant de lui le meilleur buteur de la compétition. Le Brésilien renaît après sa longue disette, ses nombreux moments de doute et rend la confiance à son entraîneur. Sa qualité de déplacement et sa palette en finition le rendent unique.

La suite après cette publicité

Thiago Motta sur la sellette

Fin de l’aventure en Coupe d’Italie pour la Juventus, éliminé en quart de finale par Empoli au penalty, malgré le magnifique but de Thuram. Une prestation jugée honteuse par La Gazzetta dello Sport. Le principal coupable de cet échec s’appelle Thiago Motta. Son choix d’associer au coup d’envoi Kolo Muani et Vlahovic est pointé du doigt. Tuttosport parle du désastre Motta sur sa Une. Éliminé en Ligue des champions et de la Coupe d’Italie en l’espace de 8 jours, il ne reste à Motta que le championnat pour sauver sa saison, et sa tête puisque oui, cette élimination pourrait faire réfléchir la direction du club.

Manchester City ne veut plus de Gündoğan

A Manchester City, le cas Ilkay Gundogan fait parler. La défaite à Anfield a fait comprendre aux dirigeants Cityzens que le milieu de terrain n’avait plus les mêmes jambes qu’avant et que la fin est proche. Il faut donc penser à la suite et deux options sont possibles. Intégrer le staff ou continuer sa carrière de joueur, mais ce sera ailleurs. Selon le Manchester Evening News, c’est Gundogan qui aura le dernier mot. Galatasaray a approché l’Allemand et si ce dernier souhaite les rejoindre, City ne s’y opposera pas. Une carrière de coach l’attend également au sein du City Football Group s’il le souhaite.