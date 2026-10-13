Ballon d’Or : Cubarsí vote Lamine Yamal, mais s’invite aussi dans la course

À quelques heures du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Galatasaray, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Pau Cubarsí a affiché son soutien à Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or. Le défenseur barcelonais, champion du monde 2026 avec l’Espagne, estime que son coéquipier mérite la récompense individuelle suprême et n’a pas hésité à le placer au sommet du football mondial. « Je pense que tout le monde le voit : il est le meilleur joueur du monde. Et même s’il le dit lui-même, les autres le voient aussi sur le terrain, à travers ce qu’il démontre et les capacités qu’il a. Lui le sait et tout le monde le sait : il est le meilleur joueur du monde et il mérite le Ballon d’Or, bien sûr », a-t-il déclaré.

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Le défenseur espagnol s’est même permis une pointe d’autodérision en évoquant ses propres chances : « et oui, moi aussi, je pourrais être dans la course avec la Coupe du Monde que j’ai faite et la saison que j’ai réalisée, mais je suis un peu plus tranquille, tandis que lui est plus médiatique. » Une sortie qui témoigne de la confiance affichée par les jeunes talents du Barça, dont les ambitions individuelles ne passent pas inaperçues. Reste à savoir si les performances de Lamine Yamal lui permettront de transformer ce soutien de son vestiaire en consécration individuelle. Réponse le lundi 26 octobre 2026, à Londres.