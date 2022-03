Séville FC : Anthony Martial est au fond du trou

La suite après cette publicité

Cela avait tout de la bonne idée. Barré à Manchester United suite aux recrutements pharaoniques de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, Anthony Martial (26 ans) devait ronger son frein. Avec seulement 11 matches disputés pour 1 but et 367 minutes de jeu, l'ancien Monégasque était bien loin de faire l'unanimité chez les Red Devils. Toujours son contrat jusqu'en juin 2024 et n'entrant pas dans les plans de Ralf Rangnick en terres mancuniennes, il favorisait un départ en prêt cet hiver afin de se relancer. «Quand il (Rangnick) est arrivé, mon objectif était de partir. Je lui ai dit que je voulais partir et c'est tout. Il m'a parlé et m'a dit : "si tu veux rester, avec la façon dont tu t'entraînes, tu vas jouer si tu continues à t'entraîner comme ça". Mais je voulais avoir une nouvelle atmosphère et un nouveau club», expliquait récemment l'international français.

Voulant rester dans le groupe France, Anthony Martial qui n'a pas été convoqué en mars avec les Bleus est pourtant en retard sur ses objectifs. Alors oui, il se sent bien en Andalousie comme il l'a expliqué récemment : «pour moi, c'était la meilleure option pour jouer et profiter à nouveau du football. Je l'ai un peu perdu à Manchester parce que je ne jouais pas. Je me sens très bien à Séville. La ville est très bien et nous sommes une bonne équipe donc, pour moi, c'est parfait. Je joue, donc je suis heureux. Mais je suis ici jusqu'à la fin de la saison et c'est tout.» Cependant, cela ne se traduit pas forcément sur les terrains. Pourtant les débuts étaient encourageants. Après une première compliquée contre Osasuna (0-0), il s'illustrait ensuite contre Elche d'une passe décisive (2-0) puis contre le Dinamo Zagreb avec un but en Ligue Europa (victoire 3-1). Depuis ? Pas grand chose d'intéressant avec des prestations totalement anecdotiques.

Déjà sifflé par le public

Bien que deuxième de Liga avec le Séville FC, Anthony Martial vit une zone de turbulences. Collectivement, son équipe n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches de Liga tandis que West Ham a éliminé les Andalous en Ligue Europa. Individuellement, Anthony Martial ne s'est plus montré décisif et n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Ce dimanche contre la Real Sociedad, cela a pris un nouveau tournant lors du match nul 0-0. Sorti à la 59e minute au profit de Youssef En-Nesyri il a été violemment sifflé par les supporters de l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Déjà passé à côté de son sujet lors de l'élimination contre West Ham en Europa League (1-0 à l'aller, 0-2 au retour), Anthony Martial a encore été transparent. S'il lui reste encore neuf matches pour se montrer en Liga, les opportunités seront de moins en moins nombreuses.

Surtout que son statut est précaire dans l'effectif sévillan. Seulement prêté à Séville et ne disposant pas d'option d'achat dans son bail, Anthony Martial est amené à revenir à Old Trafford. Si cette expérience espagnole continue de se transformer en échec, cela compliquera encore plus son avenir à Manchester United. Absent des trois derniers rassemblements du groupe France, il peut au moins compter sur le soutien de son coach Julen Lopetegui. «C'est le football de haut niveau, les gens sont souverains et peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent. En tant qu'entraîneur, je dois l'aider pour qu'il parvienne à retrouver son meilleur niveau. C'est aussi un professionnel, il doit faire sa part pour s'adapter à ce qu'on lui demande. [...] Il doit entrer dans le rythme de l'équipe et on essaiera de l'aider», a expliqué le coach espagnol au moment d'évoquer les sifflets subis par son poulain.