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Auxerre : Djibril Cissé explique le départ surprise de Pelissier

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Djibril Cissé @Maxppp

Malgré le maintien obtenu en Ligue 1 après une belle performance à Lille lors de la dernière journée (0-2), le propriétaire du club James Zhou a décidé de ne pas poursuivre l’aventure Christophe Pélissier. Une décision surprenante puisque le technicien de 60 ans avait encore assuré le maintien de son équipe cette saison. Mais les tensions entre le technicien et le directeur sportif David Wantier ont finalement eu raison de lui.

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Dans son staff depuis plusieurs mois, l’ancien attaquant Djibril Cissé s’est confié sur ce départ au micro de L’Equipe. «Dans un club de foot, il y a parfois autre chose. Le terrain et les performances, ça ne suffit pas. Il y a autre chose dans la vie du club, et c’est peut-être là que ça coinçait un peu pour Pelissier. Mais ça n’enlève en rien ce qu’à fait le coach à Auxerre et dans ses autres clubs. Un grand coup de chapeau à lui et je le remercie pour ce qu’il a fait pour moi.»

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