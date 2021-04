Chelsea : Thomas Tuchel a faim de titres

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel n'est pas venu à Chelsea pour faire de la figuration. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Porto à Séville (victoire des Blues 0-2 à l'aller), le technicien allemand ne s'est pas caché. «Nous sommes en quart de finale de Champions League, vous ne trouverez personne qui ne veut pas aller en demi-finale. Nous sommes en demi-finale de FA Cup et nous avons une chance d'arriver en finale. Si nous y arrivons, nous aurons alors une chance de remporter ce titre. Il n'y a rien à cacher. Ce club a la culture et la structure pour gagner des titres et réaliser des séries. Chelsea a cette culture, cette histoire et la mentalité pour y parvenir», a-t-il confié, relayé par le Evening Standard, avant de poursuivre.

«Je suis ici pour gagner des titres. C'est ce que je me fixe comme objectif alors pourquoi dirais-je quelque chose de différent ? Gagner dans trois ou cinq ans, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le moment est venu pour gagner des titres, mais, honnêtement, on peut parler pendant des heures et des heures, mais demain, il y a un match à jouer et une autre rencontre encore plus dure ensuite, il n'y a pas de plus grand obstacle que celui qui arrive. On ne doit pas se perdre dans nos rêves, nos espoirs, nos discours ou autres», a-t-il lâché. Ses protégés savent ce qui leur reste à faire.