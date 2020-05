Le Mans et Orléans s'unissent et demandent une Ligue 2 à 22 équipes

Le jeudi 30 avril, la Ligue de Football Professionnel a officiellement mis un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour les classements, la LFP a utilisé un système de quotients et en deuxième division, ce sont Le Mans FC et l'US Orléans qui ont respectivement terminé à la 19e et 20e place. Du coup, les deux formations risquent de descendre en National 1, même si ces relégations n'ont pas encore été officiellement annoncées. Tout se jouera en effet le 20 mai prochain lors de l'Assemblée générale de la LFP. Mais de leur côté, Manceaux et Orléanais savent ce qu'ils veulent et ont publié un communiqué commun pour demander le passage à une Ligue 2 à 22 équipes.

«Cependant, sur le même principe de respect de nos statuts et règles, nous souhaitons que soit également reconnue la possibilité de changement de format de nos divisions, conformément à la convention signée par la FFF et la LFP. Cette convention permet de modifier en AG LFP le format de la L1 entre 18 et 20 clubs et de la L2 entre 16 et 22 clubs. Le vote proposé en AG pour passer la L2 à « 22 » sur la saison 2020-2021 respecte donc parfaitement les accords signés par la FFF et la LFP. (...) Pour conclure, dégager une majorité à la prochaine AG en faveur d’une modification du format de la L2, c’est à la fois respecter la convention signée entre la FFF et la LFP, c’est utiliser un sujet « solidaire » pour démontrer notre capacité à nous rassembler (FFF, LFP, clubs, familles) et c’est éviter d’ajouter une nouvelle crise qui pourrait être fatale à certains clubs», peut-on notamment lire dans le communiqué. Rendez-vous donc le 20 mai.