Le Real Madrid a l’occasion de mettre la pression sur Barcelone. Dans le cadre de la 13e journée de Liga, les Merengue accueillent le Celta Vigo ce samedi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En cas de victoire, ils reviendraient à hauteur du Barça en tête du classement, avec un match de plus.

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Mourinho aligne un 4-3-3 où figurent trois Français. Konaté est associé à Huijsen en défense centrale, entouré par Alexander-Arnold et Carreras, derrière un trident Camavinga-Silva-Bellingham. Devant, Güler et Diomandé évoluent sur les côtés, laissant l’axe à Mbappé. En face, le Celta se présente sans Iglesias, toujours blessé et remplacé par Duran à la pointe de l’attaque. Alvarez et Swedberg sont à ses côtés tandis que l’entrejeu est formé par Murcio et Moriba, encadrés par des pistons (Carreira et Galan).

Les compositions :

Real Madrid (4-3-3) :

Celta Vigo (3-4-3) :