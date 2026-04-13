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Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal va s’inspirer de LeBron James

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
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Atlético Barcelone
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Demain soir, le FC Barcelone va tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Un beau défi pour les Blaugranas qui ont perdu le match aller 2-0. Et pour y arriver, Lamine Yamal s’inspirera de la vedette de NBA, LeBron James. Un athlète qu’il a mis en photo sur son compte Instagram.

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« C’est l’une des figures de référence qui peut m’inspirer pour le match de demain. Je vais réfléchir à la manière dont il s’y est pris, et j’essaierai de faire comme lui demain. Nous avons beaucoup de vétérans dans notre équipe. Je me considère comme l’un d’entre eux, mais je ne suis pas le seul », a-t-il confié en conférence de presse.

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