Real Madrid : l’avis fort de Florentino Pérez sur Alonso
Alors que le Real Madrid sort d’une semaine délicate, avec une défaite à Liverpool (1-0) puis un match nul face au Rayo Vallecano (0-0), Xabi Alonso commence à récolter bon nombre de critiques dans la presse espagnole. Et qu’en pense Florentino Pérez, le patron du Real Madrid ? Pour l’instant, le boss merengue reste du côté de son entraîneur.
Defensa Central indique que malgré les mauvais résultats de la semaine, Pérez a toujours confiance et sait qu’Alonso a besoin de plus de temps. Il n’hésite pas à lui manifester son soutien, et l’état-major merengue est convaincu que les nouvelles méthodes mises en place par l’ancien milieu de terrain vont rapporter des victoires et des titres.
