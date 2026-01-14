Real Madrid : la première compo d’Alvaro Arbeloa

Six, c’est le nombre de changements réalisés par Alvaro Arbeloa par rapport à la dernière composition de son prédécesseur Xabi Alonso. Le changement le plus notable est la première titularisation de Cestero, qui avait déjà joué à Talavera. Un autre joueur issu du centre de formation, David Jiménez, est également titulaire, dans l’entrejeu.

En attaque, Mastantuono retrouve sa place aux côtés de Gonzalo et Vinicius. On rappelle que Kylian Mbappé est forfait pour cette rencontre.

La compo du Real Madrid : Lunin - David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García - Valverde, Cestero, Arda Güler - Mastantuono, Gonzalo, Vinicius