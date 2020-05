LOSC : Luis Campos se dirige vers Tottenham

Luis Campos est plus que jamais sur le départ du LOSC. Le directeur sportif portugais, en place depuis 2017 avec ce rôle officiel de conseiller sportif du club, aurait ainsi demandé à être libéré de son contrat (il est lié au club via sa société). Il aurait des envies d'ailleurs et serait surtout mécontent du manque d'investissements du club sur les missions en rapport au mercato. Il regrette de ne pas avoir été consulté, ou pas assez, sur certains dossiers d'importance. Forcément avec sa très grande réputation, il ne va pas rester sans club bien longtemps.

Son CV parle pour lui tant il a accompli de bonnes choses partout où il est passé, surtout au Real Madrid, à Monaco et donc à Lille. Hier, nous vous parlions d'un possible retour sur le Rocher. Il avait quitté la Principauté car ses rapports avec Vadim Vasyliev et Nicolas Holveck étaient devenus plus que compliqués. Maintenant que le Russe et le Français ne sont plus au club, la voix semble libre. Sauf que l'ASM n'est pas seule sur le dossier. Nous évoquions également un intérêt de Tottenham pour les talents du recruteur.

Canal Plus va plus loin ce soir en affirmant que Luis Campos est en très bonne voie pour rebondir du côté des Spurs. Il rejoindrait là quelqu'un qu'il connaît bien, à savoir José Mourinho. Les deux hommes sont très proches depuis de nombreuses années. Le Special One était d'ailleurs venu dans les tribunes de Pierre-Mauroy à plusieurs reprises la saison passée. Il y a quelques semaines, ce sont deux adjoints de Christophe Galtier, Joao Sacramento et Nuno Santos, respectivement entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens, qui avaient rejoint Mourinho à Tottenham. Le prochain mouvement entre les deux clubs pourrait bien être le directeur sportif portugais.