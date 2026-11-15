Espagne : Lamine Yamal envoie un message à l’Angleterre

À deux heures du choc face à l’Angleterre, Lamine Yamal a publié une story sur Instagram dans laquelle on le voit célébrer son but du match aller face aux Three Lions. Une story qui est devenue une tradition pour le prodige de 19 ans qui aime bien envoyer des messages sur ses réseaux sociaux avant de grands rendez-vous avec le FC Barcelone ou l’Espagne. S’il avait l’habitude de généralement répondre présent, ses derniers gros matches ratés le poussent à ne pas passer à côté de son match ce dimanche.

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Contrairement à ce qui est indiqué sur sa story, le jeune ailier du FC Barcelone ne portera pas son habituel numéro 19 ce soir. Il arborera le numéro 10, habituellement attribué à Dani Olmo, absent en raison d’une blessure. Un numéro qu’il avait déjà porté avec la sélection espagnole lors de la rencontre face au Danemark, en octobre 2024.