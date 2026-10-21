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Ligue des Champions

PSG - Barça : Lucas Hernandez chambre Lamine Yamal après son but

Par Sasha Nahon
2 min.
Lucas Hernandez avec le PSG @Maxppp
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Lucas Hernandez ne s’est pas contenté de briller sur le terrain lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-2). Auteur d’une prestation remarquable face à Lamine Yamal, le défenseur français s’est également permis de chambrer le jeune prodige espagnol après avoir inscrit le deuxième but parisien. À la 72e minute, l’international tricolore a redonné l’avantage aux siens d’une tête puissante sur un corner de Désiré Doué. Mais au moment de se replacer, Hernandez a croisé la route de son adversaire direct et n’a pas résisté à l’envie de le provoquer gentiment. Comme le montrent les images, le Parisien lui a adressé une petite tape accompagnée de quelques mots, avant de se retourner pour observer sa réaction et de tourner brièvement autour de lui. D’abord impassible, Lamine Yamal a finalement esquissé un sourire face au chambrage du champion du monde 2018.

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Cette petite séquence est venue ponctuer une soirée particulièrement réussie pour Lucas Hernandez, titularisé en Ligue des Champions pour la première fois depuis deux ans. Aligné dans le couloir gauche en l’absence de Nuno Mendes, le défenseur de 30 ans avait reçu une mission délicate de Luis Enrique : neutraliser Lamine Yamal. Un défi qu’il a largement relevé en empêchant le Barcelonais de s’exprimer pendant une grande partie de la rencontre. Tout n’a toutefois pas été parfait, puisque son marquage serré sur Yamal a notamment permis à Xavi Espart de profiter d’un espace dans son dos pour égaliser à la 55e minute. Ironie du sort, le numéro 10 barcelonais a finalement trouvé le chemin des filets quelques minutes après la sortie d’Hernandez, remplacé par Warren Zaïre-Emery, à la 79e minute. Une égalisation de courte durée, puisque Vitinha a immédiatement redonné l’avantage au PSG avant que Fabián Ruiz ne scelle le succès parisien.

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