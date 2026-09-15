PSG : l’avis émouvant de Maxwell sur Luis Enrique et Luis Campos

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, puis membre de l’administration du club, Maxwell a livré son regard sur la transformation du club parisien ces dernières années. Invité du podcast du Portugal Football Summit, animé par Pedro Pinto, le Brésilien a notamment salué le travail réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc parisien et l’identité collective installée par le technicien espagnol. « Lorsque Luis Enrique est arrivé, il a construit une nouvelle identité et s’est concentré sur le jeu collectif. Même dans les moments difficiles en Ligue des Champions, ils ont continué à jouer en équipe, et cela leur a permis de remporter deux titres fantastiques. La réussite de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos, c’est d’avoir construit une équipe qui se bat chaque année pour gagner. Marquinhos, par exemple, représente à la fois le passé et le présent ; j’espère qu’ils continueront sur cette voie cette saison encore. »

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Maxwell est également revenu sur son arrivée au PSG et sur les premières étapes de la transformation du club parisien, notamment sous Carlo Ancelotti. Le Brésilien estime que cette période a constitué un tournant majeur dans l’histoire récente du club, tout en soulignant le rôle joué par Nasser Al-Khelaïfi dans son évolution personnelle au sein de l’institution. « Les clubs dans lesquels j’avais joué auparavant avaient déjà une histoire de victoires, mais le PSG était complètement différent lorsque je suis arrivé. Ancelotti a joué un rôle essentiel dans cette première phase de transformation. Nous abordions chaque match avec la volonté d’écrire une nouvelle histoire pour le club. Nasser m’a accueilli dès le début et m’a permis de passer du statut de joueur à celui de membre de l’administration. Voir le PSG aujourd’hui remporter deux Ligues des Champions consécutives me procure un sentiment extraordinaire. »