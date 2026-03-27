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Ligue 1

Ligue 1 : le match OL - Auxerre avancé en raison d’un concert

Par Jordan Pardon
1 min.
Moussa Niakhaté, expulsé dès la 19e lors de ce OL-Celta @Maxppp

Comptant pour la 31e journée de Ligue 1, la rencontre entre l’OL et Auxerre verra son coup d’envoi avancé de deux heures, comme l’a annoncé la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué. Le match se jouera le samedi 25 avril à 15h00, et non plus à 17h00. La raison ? La tenue du concert "La Nuit Rap", réunissant les artistes Gazo, Leto, Franglish, RnBoi, ou encore TK à la LDLC Arena le même jour.

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«Le coup d’envoi du match entre l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre, comptant pour la 31e journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement fixé à 17h00 le samedi 25 avril 2026, est avancé à 15h00. Ce changement fait suite à des contraintes d’ordre public portées à la connaissance de la LFP, postérieurement à la programmation initiale, par la Préfecture du Rhône, en lien avec la tenue d’un concert à la LDLC Arena le même jour. La LFP remercie beIN SPORTS pour sa souplesse et sa collaboration, qui ont permis de rendre possible cet ajustement dans les meilleures conditions», indique le communiqué.

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