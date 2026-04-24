André Onana arrête trois tirs au but avec Trabzonspor

Alors qu’André Onana traverse une période très délicate avec FECAFOOT — et pourrait être suspendu des années — le portier s’est mué en véritable sauveur lors du quart de finale de Coupe de Turquie entre Trabzonspor et Samsunspor hier soir (0-0, 3-1 t.a.b). Après 120 minutes sans la moindre réalisation, la décision s’est faite aux tirs au but. Et durant l’exercice, le rempart camerounais a repoussé trois tentatives adverses. Une performance remarquable.

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Si ses parades ont donc qualifié son équipe, celle-ci est bien prête à grimper sur la prochaine marche. Alors que l’ancien rempart de Manchester United se plaît en Turquie, il pourrait ramener le trophée pour la troisième fois d’affilée au club, après deux jolis sacres (2024 et 2025). Avant cela, le défi semble relevé, car Gençlerbirligi va être le prochain adversaire du joueur de 29 ans, qui vient d’éliminer Galatasaray. Rendez-vous en mai prochain.