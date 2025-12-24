Le casting XXL du Barça pour son défenseur central, Nico Paz climatise le Real Madrid

Le Barça imagine plusieurs options pour sa défense

Le Barça a plusieurs dossiers chauds à gérer comme le recrutement d’un défenseur central cet hiver. Comme c’est souvent le cas avec les Culés, ils n’ont pas beaucoup d’argent, mais regorgent d’idées. Mundo Deportivo dévoile le casting pour le central et on retrouve des noms comme Otamendi du Benfica, de Vrij de l’Inter et Senesi de Bournemouth. Point commun : ils sont tous en fin de contrat en 2026, donc des options à moindre coût. Pour Sport, le Barça ira chercher un renfort en Premier League, de préférence un joueur en prêt, un peu comme c’était le cas avec Marcus Rashford. Nathan Aké, qui bénéficie d’un temps de jeu limité à Manchester City, et Axel Disasi, qui ne figure pas dans les plans de Chelsea, sont des options viables. Affaire à suivre.

La clim’ de Noël installée par Nico Paz

Une potentielle clim’ de Nico Paz est à prévoir selon Mundo Deportivo. Si beaucoup de médias espagnols annonçaient le retour immédiat du crack argentin à Madrid, l’intéressé a calmé toutes ces rumeurs. Le maître à jouer de Côme a déclaré à Sportsitalia qu’il n’envisageait pas d’y retourner pour l’instant. « Je n’y pense pas, je me concentre uniquement sur mon jeu ». Il explique être très satisfait de Fàbregas qu’il considère comme le meilleur entraîneur et le plus important qu’il ait connu jusqu’à présent dans sa carrière. Pour rappel, le Real Madrid dispose d’une option de rachat jusqu’en 2027.

Pio Esposito, le phénomène de l’Inter

Direction l’Italie avec La Gazzetta dello Sport qui fait son focus sur le crack de l’Inter, Pio Esposito. Âgé de 20 ans, ce grand espoir du football italien connaît une surexposition depuis le début de saison. Joueur de l’Inter depuis ses neuf ans, l’attaquant vit un rêve éveillé en jouant sous les couleurs de son club de cœur. En 2026, Pio tentera de franchir l’étape finale, « le passage décisif de l’adolescence à l’âge adulte estime le journal » au papier rose. La blessure de Bonny lui offrira de nombreuses opportunités à court terme, puisqu’il sera la seule alternative à Marcus Thuram. Pio Esposito a toutes les cartes entre les mains pour s’imposer et pourquoi pas s’offrir une place au Mondial. Encore faut-il que l’Italie passe les barrages…