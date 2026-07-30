Benjamin Mendy a vendu pour 54 000€ sa réplique de la Coupe du Monde

Sacré champion du monde avec la France il y a huit ans, Benjamin Mendy (32 ans) a connu les montagnes russes depuis. Actuellement en Pologne au Pogoń Szczecin, le latéral gauche fait parler de lui aujourd’hui. En effet, RMC Sport révèle que l’ancien joueur de l’OM et de Monaco a vendu aux enchères sa réplique officielle du trophée de la Coupe du Monde.

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En effet, cet objet a été cédé pour environ 54 0000 euros lors de la Global Football Auction Part 2. Il s’agit d’une vente organisée par la maison américaine Goldin, qui est spécialisée dans la vente d’objets de collection dans l’univers du sport.