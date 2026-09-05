Kylian Mbappé se fait enfoncer par la presse, les coupables désignés de la défaite du PSG

Kylian Mbappé dans le viseur de la presse

Muet et en plein cauchemar, Kylian Mbappé a incarné le fiasco madrilène en manquant un penalty au bout du temps additionnel détourné par Valles. Ce premier revers met fin au sans-faute de la Casa Blanca, piégée par des Sévillans solidement accrochés à leur gardien et redoutables sur coup de pied arrêté. Thomas Roncero, éditorialiste chez AS a été dur avec Mbappé. Dans sa chronique, il pointe directement du doigt la responsabilité de Kylian Mbappé dans le premier revers de la saison du Real Madrid. L’éditorialiste souligne la « nuit noire » du Français, affirmant qu’il a été incapable de marquer. Il lui reproche d’avoir manqué deux occasions franches coup sur coup en première mi-temps face à une cage désertée en tirant sur les défenseurs, avant d’échouer sur penalty. Roncero estime que ce manque de but de la star a injustement pénalisé José Mourinho et mis en lumière la fragilité émotionnelle de l’équipe. Selon lui, un Real Madrid doté d’un tel potentiel offensif ne peut pas repartir les mains vides à cause des faillites individuelles de son attaquant vedette. Mundo Deportivo parle d’un premier KO, et d’un Mbappé qui a incarné le fiasco du Real Madrid. De son côté Sport parle d’un premier coup pour les hommes de José Mourinho.

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Les coupables de la contre-performance du PSG

La défaite du PSG face à Monaco concrétise un début de saison fébrile sous la coupe de Luis Enrique, symbolisé par les tâtonnements tactiques comme la titularisation de Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière gauche. En fin de rencontre, la tentative d’égalisation d’Ousmane Dembélé a été superbement neutralisée par Lukáš Hrádecký, ce qui scelle une crise de résultats inédite sous l’ère QSI. Le journal français parle aussi des coupables de la défaite. La fragilité défensive du PSG, avec déjà 8 buts encaissés en 5 matchs, s’explique par la faillite collective de plusieurs cadres. Matveï Safonov inquiète par son manque d’impact et sa friabilité sur son premier poteau, tandis que la charnière Pacho-Marquinhos affiche un déficit athlétique inquiétant au retour de la Coupe du monde. Au milieu, le trio Neves-Vitinha-Ruiz manque d’impact et peine au contre-pressing, délaissant une défense privée d’un vrai spécialiste à gauche en raison du remplacement de Zaïre-Emery par Luis Enrique. Le titi parisien n’a pas affiché son meilleur niveau sur la pelouse du Parc des Princes.

Isak retrouve enfin son meilleur niveau

Dans le Daily Mail, on parle de l’étoile filante Alexander Isak qui enflamme les Reds. Dans The Telegraph, on parle aussi du suédois qui assure la première victoire d’Iraola avec Liverpool. En effet, pour sa première victoire sur le banc de Liverpool face à Ipswich, Andoni Iraola a pu s’appuyer sur un Alexander Isak retrouvé, auteur d’un doublé express en dix minutes grâce à deux services de Cody Gakpo. Après une première saison très compliquée sous le maillot de Liverpool, le Suédois semble enfin avoir lancé son aventure à Anfield. Une prestation qui pourrait bien marquer le véritable début de son histoire avec les Reds.