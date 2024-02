Quel avenir pour Gennaro Gattuso ?

Ringhio ne rugit plus. Surnommé ainsi en Italie en raison de ses grognements et de son fort caractère, Gennaro Gattuso avait la personnalité pour diriger une équipe comme l’Olympique de Marseille. Le 27 septembre dernier, l’ancien milieu de terrain a donc dit oui à Pablo Longoria et ses équipes. Très rapidement, il avait annoncé la couleur. «Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbrent dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent.»

Le technicien de 46 ans avait aussi déclaré vouloir «une équipe qui mouille le maillot». Malheureusement pour lui, ses troupes ne sont pas parvenues à évoluer au niveau attendu. Ses choix tactiques n’ont pas toujours été compris non plus. L’Italien a également dû gérer certains soucis de comportement, notamment concernant Jonathan Clauss, selon la direction phocéenne. Tout cela a eu un impact sur les résultats sportifs. Après sept rencontres sans succès (5 nuls et 2 défaites, ndlr), Gattuso a décidé de rendre son tablier lundi. Usé et à bout de force et de solution, il a quitté le navire officiellement hier. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé la nouvelle via un communiqué de presse de seulement trois lignes.

Un passage raté à l’OM

«L’Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L’Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro ainsi que l’ensemble de son staff pour l’investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite.» Quelques heures plus tard, Pablo Longoria a pris la parole en conférence de presse pour adresser quelques mots au technicien transalpin. «Je tiens à remercier le travail réalisé par Gennaro Gattuso. C’est une bonne personne qui est venue dans un moment difficile. J’assume mes responsabilités, je tiens ma part de responsabilité sur la situation actuelle.»

Son aventure à Marseille terminée, Gennaro Gattuso, qui aurait déjà regagné l’Italie, va pouvoir prendre le temps de souffler et d’encaisser ce nouvel échec. Après des passages express sur les bancs de Sion, Palerme et l’OFI Crète, il a dirigé plusieurs équipes au pays. A Pise durant deux ans, il est ensuite retourné à l’AC Milan pour entraîner l’équipe U19. Promu à la tête de l’équipe première en 2017, il a affiché un bilan de 41 victoires, 22 nuls et 20 défaites. Puis, il a rejoint Naples à la suite du départ de Carlo Ancelotti. Là-bas, il a remporté la Coupe d’Italie, son premier trophée en tant que coach. Gattuso avait ensuite signé à la Fiorentina avant de s’en aller quelques heures après son arrivée en raison de désaccords liés au mercato.

Il a été lié au Torino récemment

Très motivé à reprendre du service, il a pu profiter de la bonne connexion de son agent Jorge Mendes avec le FC Valence pour rejoindre le club ché. Mais après 10 défaites en 22 matches, il a pris la porte quelques semaines plus tard. Libre et sur le marché, il a été approché par l’OL en septembre dernier. Il avait même trouvé un accord avec les Gones, qui ont finalement fait machine arrière puisque son profil ne faisait pas l’unanimité. Mais il a vite rebondi puisqu’il a donc rejoint Marseille peu après. Après près de 5 mois intenses, il a donc fait ses bagages lundi. Que va-t-il faire à présent ? Après un peu de repos, il voudra reprendre du service.

Récemment, son nom a été cité du côté du Torino, qui scrute le marché en cas de départ d’Ivan Juric en fin de saison. L’écurie piémontaise a aussi été liée à Igor Tudor. Les deux techniciens, aux profils différents, restent aussi sur des dynamiques différentes. Gattuso vient d’enchaîner des expériences compliquées à l’étranger à Valence et Marseille. Il paraît peu probable de le revoir sur un banc en France ou en Espagne, où il n’a pas convaincu. Mais au pays, il peut encore avoir des opportunités, lui qui a déjà vécu plus de 250 rencontres dans le costume d’entraîneur chez les professionnels. Il pourrait aussi tenter de relever un nouveau challenge dans un autre championnat européen.

Jorge Mendes va devoir s’activer

Pour cela, il comptera sur le carnet d’adresses de son représentant, Jorge Mendes. Ce dernier a notamment un pied au sein de certains clubs comme Wolverhampton. Mais retrouver un banc pour son client, en Serie A ou ailleurs, ne sera pas si simple. Plusieurs techniciens sont libres et en quête d’un nouveau défi cet été, dont plusieurs coachs italiens. On peut citer Antonio Conte, Walter Mazzarri (fraîchement débarqué de Naples) ou encore Fabio Grosso, limogé de l’OL après quelques semaines. La concurrence est donc importante. Il pourrait aussi s’envoler vers une destination exotique pour repartir de l’avant. Ce qui est sûr, c’est qu’après le fiasco OM, Gennaro Gattuso ne devra pas se tromper.