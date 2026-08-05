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Ligue 1

Le PSG prépare une seconde offre pour Zion Suzuki

Par Maxime Barbaud
1 min.
Zion Suzuki @Maxppp

Le Paris Saint-Germain est bel et bien lancé vers Zion Suzuki (23 ans). Malgré la présence de Matvey Safonov et de Lucas Chevalier, qui veut rester, dans son effectif, le champion d’Europe prépare l’avenir dans le cas où le Français partirait. L’idée d’un achat du portier japonais pour le prêter dans la foulée à un club tiers fait son chemin.

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Concurrent sur Suzuki, la Juventus pourrait bien devenir un allié en obtenant son prêt après avoir échoué à le recruter. La Vieille Dame aimerait beaucoup faire venir le gardien de Parme, qui a l’avantage de connaître la Serie A, contrairement à Chevalier, un temps cité pour filer dans le Piémont. Nous n’en sommes pas encore là. D’après Fabrizio Romano, une seconde offre parisienne est en préparation après une première estimée à 28 M€, plus 5 de bonus.

Pub. le - MAJ le
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