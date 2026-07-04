La FFF ne digère pas le choix d’Ayyoub Bouaddi

Du haut de ses 18 ans, Ayyoub Bouaddi est déjà en train de changer de dimension. Encore très solide cette saison en Ligue 1 avec Lille, le milieu de terrain confirme désormais tout son potentiel sous le maillot du Maroc. Titulaire et particulièrement convaincant depuis le début de la Coupe du Monde, il impressionne par sa maturité, sa qualité et son calme dans les grands rendez-vous. Un scénario qui n’a rien de surprenant tant son choix de sélection était attendu depuis de longs mois. Courtisé avec insistance par la Fédération royale marocaine, Bouaddi avait multiplié les échanges avec les dirigeants de la FRMF. Sa famille avait notamment été rencontrée, Walid Regragui avait personnellement discuté avec lui et Mohamed Ouahbi l’avait immédiatement intégré à son projet dès sa prise de fonction. En France aussi, le dossier était suivi de très près.

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Preuve de l’importance accordée à son cas, Zinédine Zidane avait lui-même échangé avec le joueur pour tenter de le convaincre de poursuivre son aventure avec les Bleus. Finalement, le milieu du LOSC a choisi de défendre les couleurs marocaines, une décision qui nourrit aujourd’hui quelques regrets côté français. Interrogé par The Athletic, le directeur technique national de la FFF, Hubert Fournier, a reconnu sans détour l’importance de cette perte. « Bouaddi est un talent que nous avons suivi pendant de nombreuses années. Et nous savons que dans sa catégorie d’âge, il est unique. C’est une perte importante pour notre fédération. Mais c’est son choix », a confié l’ancien entraîneur de Reims, conscient que la France laisse échapper l’un des plus grands espoirs de sa génération.

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Fournier «La concurrence est féroce au sein de l’équipe de France»

Hubert Fournier a ensuite détaillé les raisons qui ont conduit à ce choix. « Il a suivi toutes nos procédures de sélection. Il a passé un an et demi avec les Espoirs. Il savait qu’il était sur la liste élargie. Mais nous ne pouvions pas lui offrir l’opportunité de participer à la Coupe du Monde pour le moment. La concurrence est féroce au sein de l’équipe de France. À l’approche de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a décidé de ne pas retenir Bouaddi et il a préféré disputer le Mondial avec le Maroc. Le sélectionneur estimait qu’il n’était pas encore tout à fait prêt, tandis que le Maroc lui offrait cette opportunité. Je comprends son point de vue. » Une déclaration qui semble sous-entendre que l’absence de garanties sportives a pesé dans le choix d’Ayyoub Bouaddi.

Aujourd’hui, difficile de donner tort au jeune prodige. Alors que son avenir en club semble déjà s’écrire loin de Lille, avec le PSG, le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Arsenal ou encore Manchester City à ses trousses, Bouaddi s’impose également comme l’un des grands gagnants de cette Coupe du monde. Sa montée en puissance avec les Lions de l’Atlas renforce encore un peu plus l’idée que le Maroc a réalisé un immense coup en sécurisant l’un des milieux les plus prometteurs du football européen, tandis que la France devra désormais regarder son ancien international Espoirs briller sous d’autres couleurs. Et pour le joueur, qui avait aussi l’envie de représenter le Maroc depuis un moment, c’est aussi une consécration.