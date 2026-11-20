Révélation barcelonaise du début de saison et issu de la génération 2007 de la Masia comme Lamine Yamal, Marc Bernal et Pau Cubarsi, Xavi Espart prolonge l’aventure avec son club formateur. Les Blaugrana ont officialisé la nouvelle ce vendredi par le biais d’un communiqué. Le latéral de 19 ans est désormais lié au FC Barcelone jusqu’en 2030.

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Cette saison, Espart a disputé 9 matchs, pour 2 buts et 2 passes décisives. Sa prolongation est aussi une véritable marque de confiance après sa blessure subie face au Real Madrid le 25 octobre (défaite 1-2). L’international espoir espagnol s’était blessé à la cheville, et son retour devrait intervenir en fin d’année, ou début 2027.