PSG : le groupe convoqué par Luis Enrique pour affronter Le Havre

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Havre ce vendredi (19h), au Stade Océane, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, avec notamment Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Désiré Doué ou encore Warren Zaïre-Emery. Maghnès Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts sont également présents, tout comme les jeunes Senny Mayulu et Quentin Ndjantou.

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En revanche, le technicien espagnol devra une nouvelle fois composer avec plusieurs absences. Toujours blessés, Ousmane Dembélé et Marquinhos ne figurent pas dans le groupe parisien. Luis Enrique devra donc s’appuyer sur les forces disponibles pour tenter de poursuivre sur sa lancée en championnat face aux Havrais.