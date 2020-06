Ligue 1 : ces si pesantes masses salariales...

L'économie du football intéresse le Cabinet Deloitte depuis de nombreuses années. Le géant de l'audit et du conseil a publié ces dernières heures son 29e rapport annuel sur la finance du football, affichant certains chiffres-clés pour la saison 2018/19. Les résultats économiques de la Premier League et des quatre autres grands championnats y sont une fois encore disséqués.

Et on peut s'apercevoir des différences entre ces derniers. On note par exemple que les salaires pèsent très lourd sur l'économie des clubs de Ligue 1 (où le Paris SG, de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco pèsent pour plus de 50% du montant cumulé sur l'ensemble des écuries). Sur 1,902 milliard de chiffre d'affaires en 2018/19, 1,389 milliard est consacré à régler la masse salariale, soit 73%. C'est le plus fort ratio parmi le Big Five (70% pour la Serie A, 62% en Liga, 61% en Premier League et 54% en Bundesliga). Une différence évidemment liée aux disparités fiscales à travers le Vieux Continent.

Le poids des droits TV

Le Cabinet Deloitte imagine la tendance s'atténuer grâce au nouveau contrat des droits TV signé avec Mediapro, qui entrera en vigueur dans quelques semaines, et projette même un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards pour la saison 2020/21 (2,3). La part de ces fameux droits TV dans le CA des clubs français est de 47%, plus qu'en Allemagne (44%) mais bien moins qu'en Angleterre (59%), en Italie (59%) ou en Espagne (54%). Les meilleures formations françaises attendent d'ailleurs de la Ligue de Football Professionnel qu'elle obtienne des contrats plus juteux sur la diffusion à l'international pour dégager de précieux nouveaux revenus.

Le sponsoring et le partenariat commercial représentent un autre axe à développer pour obtenir de nouvelles ressources et limiter la dépendance aux droits TV. Cet aspect pèse pour 20% seulement dans le chiffre d'affaires total de la L1, soit 10 points de moins qu'en Espagne ou en Italie (30%). Avec la crise liée à la pandémie de Covid-19, il faudra plus que jamais se réinventer.