Menu Rechercher
Commenter 9

Real Madrid TV zappe totalement l’humiliation des féminines face au Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Estadio Santiago Bernabéu @Maxppp
Barcelona 7-0 Real Madrid

L’équipe féminine du Real Madrid a vécu une soirée particulièrement difficile dimanche, avec une lourde défaite 7-0 face au FC Barcelone lors du Clásico. Une humiliation sportive qui aurait également provoqué des tensions au sein de la direction madrilène, alors que cette rencontre représentait un rendez-vous important pour les joueuses de la Maison Blanche.

La suite après cette publicité

Pourtant, cette défaite n’a tout simplement pas été évoquée sur Real Madrid TV. Dans son journal télévisé de midi, la chaîne officielle du club a consacré des sujets à l’équipe masculine, à la formation, au basket et aux internationaux, sans mentionner le moindre instant le revers des féminines. En revanche, un long reportage consacré à l’arbitrage et notamment à l’affaire Negreira ainsi qu’au FC Barcelone a bien été diffusé, donnant encore davantage de relief à cette absence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier