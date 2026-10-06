Real Madrid TV zappe totalement l’humiliation des féminines face au Barça

L’équipe féminine du Real Madrid a vécu une soirée particulièrement difficile dimanche, avec une lourde défaite 7-0 face au FC Barcelone lors du Clásico. Une humiliation sportive qui aurait également provoqué des tensions au sein de la direction madrilène, alors que cette rencontre représentait un rendez-vous important pour les joueuses de la Maison Blanche.

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Pourtant, cette défaite n’a tout simplement pas été évoquée sur Real Madrid TV. Dans son journal télévisé de midi, la chaîne officielle du club a consacré des sujets à l’équipe masculine, à la formation, au basket et aux internationaux, sans mentionner le moindre instant le revers des féminines. En revanche, un long reportage consacré à l’arbitrage et notamment à l’affaire Negreira ainsi qu’au FC Barcelone a bien été diffusé, donnant encore davantage de relief à cette absence.