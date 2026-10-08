L’UEFA demande à nouveau le départ de Gianni Infantino

Gianni Infantino ne fait clairement plus l’unanimité. Réunis à Berlin ce jeudi, les membres de l’UEFA ont de nouveau appelé à un changement de présidence de la FIFA, visant directement le patron de l’instance. «Les associations nationales ont réitéré qu’elles avaient perdu confiance dans la direction actuelle de la FIFA», indique notamment un communiqué de la Confédération européenne.

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Avant d’ajouter : «la réforme institutionnelle ne suffira pas, à elle seule. La FIFA a également besoin d’un nouveau leadership : une figure respectée et unificatrice, profondément ancrée dans le football, dotée de la vision et de l’expérience pour diriger, capable de susciter la confiance à travers les régions et d’un engagement sans équivoque envers le développement, la réforme, l’intégrité et l’indépendance». Le message est clair.